مصرع وإصابة 15 شخصًا بينهم إيرانيون في حادث بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة أكثر من 15 شخصاً بينهم زائرون إيرانيون للعتبات الدينية في العراق، خلال حادث سير.

وقال المصدر بحسب وكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على الطريق نعمانية شوملي صوب محافظة كربلاء، نتيجة اصطدام حافلتين.