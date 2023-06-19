رئيس دار الأوبرا يكشف عن مفاجأة في مهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً اليوم بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " الاساتذة " ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف الى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية

لكبار الملحنين المصريين والعرب.



كشف خالد داغر رئيس دار الأوبرا عن مفاجأة في مهرجان الموسيقى العربية القادم وقال:" المسابقة الرئيسية هي توزيع الألحان القديمة على اوركسترا وهي مسابقة للموزعين وستكون في الحفلة الختامية والاعمال التي ستفوز ستقدم على المسرح بأصوات مطربينا الكبار.



واكد مدحت صالح انه تقدم بمشروع جديد قدمه للمسئولين وهو استخدام تقنية حديثة لاخد الصوت من الاغنية واضافة عليه توزيع جديد.

وعلق على استخدام عمرو مصطفى للذكاء الاصطناعي وقال انه امر مقبول.

علق مدحت صالح على اختيار أسماء مطربين عرب مثل طلال مداح من السعودية، وعبد الحميد السيد من الكويت لتقديم اعمالهم في حفل الاساتذه وأكد أن اختيارهم هو رسالة حب متبادلة فنحن نرى الدول العربية تحتفي بفننا وعلينا أن نفعل ذلك أيضا.



أكد الفنان مدحت صالح أن فكرة الأساتذة تقام على أهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين

وأشار مدحت صالح إلى أن الفكرة عبارة قيام المطربين باختيار ملحن معين لتقديم أعماله في حفل غنائي بإعادة توزيع مختلفة والالات نفخ جديدة

آخر حفلات مدحت صالح فى دار الأوبرا المصرية كانت شهر رمضان الماضي حيث أحيا ليلة من ليالى احتفالات الأوبرا بالشهر الكريم وقدم خلال الحفل العديد من الأغاني المختلفة ومنها ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، ويتقال.

سر غياب مدحت صالح عن حفل روائع الموجي

وعلى جانب اخر كان قد كشف الفنان مدحت صالح - من خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر- سر غيابه عن حفل روائع الموجي في المملكة العربية السعودية.

وكتب مدحت صالح، في تغريدته: «بعض المنصات كتبت.. مدحت صالح يكشف السر وراء عدم مشاركته في حفل روائع الموجي.. والرد.. أنا لم تتم دعوتي من الأساس وبالتالي مفيش سر ولا حاجة.. بحبكوا».