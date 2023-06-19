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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيد الأب| مفيدة شيحة متأثرة: طبطوا على بابا وادخلوا في حضنه

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

خصصت الإعلامية  مفيدة شيحة، خلال تقديم برنامجها “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الإثنين، فقرة خاصة حملت عنوان "يوم الأب العالمي"، مشيرة إلى أن هذه المناسبة في غاية الأهمية.

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ووجهت مفيدة شيحة، رسالة للأبناء، قائلة :"خلوا بالكم من الأب، وافهموا أن العلاقة بين الأب والأم حاجة ومعانا حاجة تانية"، معلقة "الأب حائط أسمنت مينفعش ينكسر".

وناشدت الإعلامية مفيدة شيحة، "استغلوا الوقت اللي موجود فيه، وحبوهم وحنوا عليهم وطبطوا على بابا، وادخلوا في حضنه، واستمتعوا بالمشاعر الحلوة دي قبل فوات الأوان".
 

مفيدة شيحة برنامج الستات الأب العالمي يوم الاب العالمى الاب

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