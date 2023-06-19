عيد الأب| مفيدة شيحة متأثرة: طبطوا على بابا وادخلوا في حضنه

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال تقديم برنامجها “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الإثنين، فقرة خاصة حملت عنوان "يوم الأب العالمي"، مشيرة إلى أن هذه المناسبة في غاية الأهمية.



ووجهت مفيدة شيحة، رسالة للأبناء، قائلة :"خلوا بالكم من الأب، وافهموا أن العلاقة بين الأب والأم حاجة ومعانا حاجة تانية"، معلقة "الأب حائط أسمنت مينفعش ينكسر".

وناشدت الإعلامية مفيدة شيحة، "استغلوا الوقت اللي موجود فيه، وحبوهم وحنوا عليهم وطبطوا على بابا، وادخلوا في حضنه، واستمتعوا بالمشاعر الحلوة دي قبل فوات الأوان".

