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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة تكشف دراسة عن تسبب الحر الشديد في القلق والتوتر والأرق

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، دراسة عن تأثير درجة الحرارة على مزاج الإنسان.

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وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن من الممكن أن يسبب نوعا من الاكتئاب، وأيضاً اضطراب الساعة البيولوجية، متابعا أن الحر الشديد يفقد الجسم المعادن وايضا يزيد من هرمون القلق  والتوتر والأرق، ويجعل الإنسان لا يعرف النوم بهدوء ليلا.
وأضافت حالة الطقس الأيام الماضية لم تكن عادية، ودرجات الحرارة وصلت لارتفاع 40 درجة مئوية، متابعة أن التقلبات المزاجية أساسية في هذا الطقس.
وطالبت مقدمة برنامج الستات، المواطنين الذين يتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة استخدام كريم واقي من أشعة الشمس، لافتة إلى أن هذا الأمر يسبب سرطان الجلد.
 

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