مؤيدة ومعارضة.. علي الدين هلال: 60 حزبا سياسيا تشارك في الحوار الوطني.. فيديو

قال الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن هناك أكثر من 60 حزب سياسي يشارك في الحوار الوطني، وهي تشمل الأحزاب المؤيدة والمعارضة في مصر.



وأضاف الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا توجد جلسة واحدة من جلسات الحوار الوطني انتهت في الوقت المحدد لها، لأن هذا الجلسات تعطي المساحة لكل المشاركين لتعبير عن آرائهم".

وأشار: "كل ممثلي الأحزاب في الحوار الوطني تم ترشيحهم من أحزابهم"، منوهًا إلى أن الحوار الوطني لا علاقة له باختيارات الأحزاب، كما أن ممثلي الأحزاب يتحدثون بكل ما لديهم من معلومات دون إي ايميلات، وهي مذاعة على الهواء دون أي مونتاج».

