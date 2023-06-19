الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني قطع أشواطا كبيرة في المحور السياسي

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في المحور السياسي بالحوار الوطني لما له من أهمية كبرى.

وأشار هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المجتمع الأهلي قطع أشواطا كبيرة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي جعلت مصر تقطع خطوات مهمة قابلة للتطوير بحيث تكون من الرواد بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أنه جرى مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر وتشجيع التفاعل بين الأكاديمية المصرية للتدريب ونظيراتها في الخارج وحرية البحث العلمي وقانون المجالس المحلية، لافتا إلى أن الحوار الوطني قطع أشواطا كبيرة في المحور السياسي.

وتابع، أن القانون 2019 للعمل الأهلي أحدث نقلة كبيرة في مصر، إذ أنه حقق إنجازات كبيرة في هذا الصدد، وهو يعد أحد القوانين الجيدة على مستوى العالم.