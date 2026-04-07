تعرف على منظومه انتظار المركبات وساحات الانتظار بدمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الاجتماع الذي عُقد اليوم للجنة العليا لمنظومة انتظار المركبات وساحات الانتظار بالشوارع على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الحركة المرورية .

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد محمد التل مدير إدارة المرور بدمياط، و رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المدن، وممثلي الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض مهام اللجنة، والتي تتضمن تحديد الأماكن والأوقات المسموح فيها بانتظار المركبات بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن، مع إدخال التطبيقات التكنولوجية الحديثة لإدارة المنظومة، وتحديد تعريفة الانتظار، ووضع الضوابط المنظمة لعمل القائمين عليها، ومنحهم رخصة لمزاولة النشاط.

وخلال الاجتماع ، وجّه محافظ دمياط بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق المنظومة بشكل فعال، مع سرعة البدء في تنفيذها وفقًا للخطط المحددة.

ومن جانبه، استكمل نائب محافظ دمياط الاجتماع، مؤكدًا على أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية والمدن بتحديد المناطق المستهدفة لبدء تطبيق المنظومة، مع تكليف مسئول مختص بوحدة انتظار المركبات بكل وحدة محلية، ووجه بالتنسيق والكامل مع إدارة المرور لتحقيق الأهداف المنشودة.