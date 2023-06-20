منتخب إنجلترا يهزم مقدونيا الشمالية 7-0 في تصفيات يورو 2024

فاز منتخب إنجلترا على مقدونيا الشمالية بسبعة أهداف دون مقابل، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) ) بألمانيا.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الأسود الثلاثة بثلاثة أهداف حملت توقيع هاري كين وبوكايو ساكا وماركوس راشفورد في الدقائق 29 و38 و45.

وفي الشوط الثاني سجل ساكا هدفين في الدقيقتين 47 و51 لينال لقب هاتريك، قبل أن يحرز كالفين فيليبس الهدف السادس في الدقيقة 64 وبعدها سجل كين الهدف الثاني له والسابع لبلاده من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد إنجلترا في الصدارة إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، وتوقف رصيد مقدونيا الشمالية عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.