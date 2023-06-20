تحمل 5 أشخاص.. محاولات مكثفة للعثور على الغواصة المفقودة بمحيط حطام تيتانيك

يحاول رجال الإنقاذ بشكل محموم إنقاذ خمسة أشخاص من غواصة كانت تغوص في الأعماق في جولة في حطام تيتانيك التي كانت غرقت على عمق 2.5 ميل في قاع المحيط قبالة كندا.

وتم تأكيد أن المستكشف الملياردير البريطاني هاميش هاردينج ، 58 عامًا ، هو أحد أولئك الذين كانوا على متنها.

ومن المعروف أيضًا أن المحارب المخضرم في البحرية الفرنسية ، بي اتش نارجوليه و ستوكتون روش، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للمركبة اوشن جيت، موجودان على متن المركب.

يبحث خفر السواحل الأمريكي والكندي بشكل يائس عن غواصة مفقودة ، تدعى تيتان ، كانت تنقل السائحين لرؤية الحطام الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة عن فقده صباح يوم الإثنين في حوالي الساعة 9:13 صباحًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وفقًا لخفر السواحل ، كانت السفينة تستغرق ساعة و 45 دقيقة فقط من الغوص لمدة ثماني ساعات عندما فقد الاتصال.

حوالي الساعة 4 صباحًا يوم الأحد 18 يونيو: بدأت الغواصة Titan ، المملوكة لشركة اوشن جيت، الغوص مع خمسة من أفراد الطاقم على متنها فوق موقع حطام تيتانيك ، على بعد حوالي 435 ميلاً (700 كيلومتر) جنوب سانت جونز ، نيوفاوندلاند ، كندا.

وتزن الغواصة 10،432 كجم (23000 رطل) ويمكن أن تصل إلى أعماق تصل إلى 4000 متر.

وتقع تيتانيك ضمن نطاق العمق هذا ، على ارتفاع 12500 قدم تحت السطح.

وافادت صحيفة "اكسبريس" البريطانية بأنه تم الإبلاغ عن فقدان غواصة سياحية تستخدم بشكل متكرر لاستكشاف حطام السفينة "تيتانيك"، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ في المحيط الأطلسي.

وأبلغ خفر السواحل في بوسطن هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين، أن عملية البحث عن الغواصة جارية الآن، حيث يحيط عدم اليقين بعدد الأشخاص الذين كانوا على متن الغواصة عندما اختفت.

وفي بعض الأحيان، تُستخدم هذه الغواصات الصغيرة لمنح الضيوف فرصة زيارة وفحص حطام "تيتانك".