عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل 5 أشخاص.. محاولات مكثفة للعثور على الغواصة المفقودة بمحيط حطام تيتانيك

تيتانيك
تيتانيك

يحاول رجال الإنقاذ بشكل محموم إنقاذ خمسة أشخاص من غواصة كانت تغوص في الأعماق في جولة في حطام تيتانيك التي كانت غرقت على عمق 2.5 ميل في قاع المحيط قبالة كندا.

وتم تأكيد أن المستكشف الملياردير البريطاني هاميش هاردينج ، 58 عامًا ، هو أحد أولئك الذين كانوا على متنها. 

ومن المعروف أيضًا أن المحارب المخضرم في البحرية الفرنسية ، بي اتش نارجوليه و ستوكتون روش، الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للمركبة اوشن جيت، موجودان على متن المركب.

يبحث خفر السواحل الأمريكي والكندي بشكل يائس عن غواصة مفقودة ، تدعى تيتان ، كانت تنقل السائحين لرؤية الحطام الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة عن فقده صباح يوم الإثنين في حوالي الساعة 9:13 صباحًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وفقًا لخفر السواحل ، كانت السفينة تستغرق ساعة و 45 دقيقة فقط من الغوص لمدة ثماني ساعات عندما فقد الاتصال.

حوالي الساعة 4 صباحًا يوم الأحد 18 يونيو: بدأت الغواصة Titan ، المملوكة لشركة اوشن جيت، الغوص مع خمسة من أفراد الطاقم على متنها فوق موقع حطام تيتانيك ، على بعد حوالي 435 ميلاً (700 كيلومتر) جنوب سانت جونز ، نيوفاوندلاند ، كندا. 

وتزن الغواصة 10،432 كجم (23000 رطل) ويمكن أن تصل إلى أعماق تصل إلى 4000 متر. 

وتقع تيتانيك ضمن نطاق العمق هذا ، على ارتفاع 12500 قدم تحت السطح.

وافادت صحيفة "اكسبريس" البريطانية بأنه تم الإبلاغ عن فقدان غواصة سياحية تستخدم بشكل متكرر لاستكشاف حطام السفينة "تيتانيك"، مما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ في المحيط الأطلسي.

وأبلغ خفر السواحل في بوسطن هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين، أن عملية البحث عن الغواصة جارية الآن، حيث يحيط عدم اليقين بعدد الأشخاص الذين كانوا على متن الغواصة عندما اختفت.

وفي بعض الأحيان، تُستخدم هذه الغواصات الصغيرة لمنح الضيوف فرصة زيارة وفحص حطام "تيتانك".

 

اكسبريس البريطانية البحرية الفرنسية الاذاعة البريطانية السفينة تيتانيك الغواصة المفقودة الملياردير البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

موضوعات متعلقة

روما تعيد افتتاح مكان مقتل الإمبراطور يوليوس قيصر للسياح

خبيرة بالأمم المتحدة: معاملة طالبان للمرأة تصنف كفصل عنصري بين الجنسين

بلينكين في بكين.. الصين والولايات المتحدة تتفقان على التهدئة وعدم التصعيد |تقرير

العموم البريطاني يصادق على تقرير لجنة مستقلة بإدانة بوريس جونسون

قادمة من البحر الأسود.. القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا خطيرا على أوديسا

ألمانيا تقاوم مطالبة المجلس العسكري في مالي بالخروج الفوري للقوات

أوغندا ترسل المزيد من القوات لملاحقة قاتلي الـ 37 طالبا

السويسريون يوافقون على إدخال حد أدنى لمعدل الضريبة بنسبة 15٪

ترشيحاتنا

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة

تحمل 5 أشخاص.. محاولات مكثفة للعثور على الغواصة المفقودة بمحيط حطام تيتانيك

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

بسمة وهبة: ابني عامل مداخلة وأنا رفضتها لأني عارفة هيقولي إيه.. فيديو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيهات رئاسية عاجلة لجميع الفئات

واعظات الأزهر تواصلن توعية الحجاج بالمناسك داخل المطار| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ