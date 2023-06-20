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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تسير على الطريق الصحيح

صدى البلد

قال الرئيس الامريكي جو بايدن إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تسير على 'الطريق الصحيح' بعد أن زار وزير الخارجية أنتوني بلينكين بكين وتحدث مع القادة الصينيين ، وفقًا لما ذكره تجمع الصحافة في البيت الأبيض.

واضاف بايدن يوم الاثنين 'لقد قام بعمل رائع'. 'نحن على الطريق الصحيح هنا.'

وقال الرئيس الأمريكي إنه تلقى آخر المستجدات بشأن اجتماع بلينكين مع القادة الصينيين من خلال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، قام بلينكين برحلة طال انتظارها إلى بكين للقاء كبار المسؤولين الصينيين ، بما في ذلك الرئيس شي جين بينغ ، في محاولة لتحسين العلاقات التي تصاعدت إلى مستويات متدنية جديدة بشأن عدد من القضايا ، بما في ذلك المواجهة المحتملة بشأن تايوان.

وعلى الرغم من أن بلينكين وصف المحادثات بأنها بناءة ، إلا أنه أشار إلى أن الصين لم توافق على إعادة القنوات العسكرية لإدارة اتصالات الأزمات.

أثارت حكومة الولايات المتحدة غضب بكين بإرسالها مساعدات عسكرية متكررة إلى تايوان. تعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

وأكد بلينكين خلال زيارته أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان ، لكنه عبر عن مخاوفه للصين بشأن الإجراءات الاستباقية المزعومة.

استقلال تايوان الأمن القومي بالبيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة والصين

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