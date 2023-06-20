عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: إنهاء تطوير 82 % من إجمالي المراكز والوحدات على مستوى الجمهورية

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي بشأن تشغيل المرحلة الأولى للوحدات والمراكز الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لافتًا إلى أنه وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، فقد تم التوجيه بسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية الطبية وغير الطبية للوحدات وفقًا لمعايير الجودة.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن المشروع القومي حياة كريمة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات الصحية القومية، التي تساهم في توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للمواطن المصري وأسرته، حيث يشمل عدد الوحدات والمراكز الصحية المُدرجة بنطاق الريف 1115 مركز ووحدة، موزعين على محافظات الجمهورية، والتي يبلغ متوسط نسب تنفيذ أعمال التطوير بها 82%.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، بحث مع قيادات الوزارة المسؤولة عن المشروع، وضع حلول مبتكرة وسريعة للمعوقات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بخطة الإنتهاء من مشروع حياة كريمة، وعلى الفور اتخذ الوزير، قرارات وإجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات التي تواجه العمل بالمشروع القومي، منها التوجيه بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لهذا المشروع وضمان الإنتهاء منه وفقًا لأعلى جودة من الكفاءة.

وأضاف أن الوزير، اطلع على معدلات التنفيذ للإنشاء الجديد والتطوير ورفع الكفاءة بوحدات ومراكز حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطلع على خطة الإنشاء والتطوير الجديد لنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة، ويبلغ عددها 367، وحرص على الإطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفيات وعددها 23 مستشفى، حيث أكد على ضرورة تجهيز المشروعات الصحية بأفضل وأحدث الوسائل، بما يعمل على تقديم خدمة طبية فائقة الجودة.

وأوضح أن الاجتماع، تناول بحث توافر القوى البشرية بكافة التخصصات الطبية، مؤكدًا على ضرورة التوزيع العادل للأطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافي للفرق الصحية، بالإضافة إلى صرف حوافز مجزية للفرق الطبية بتخصص طب الأسرة من العاملين بهذه الوحدات، كما بحث توفير برامج تدريبية للفرق الصحية، بهدف رفع كفائتهم ومهاراتهم العملية.

ونوه المتحدث الرسمي، أن الوزير، تابع معدلات الإنجاز بأنظمة التشغيل الحديثة والميكنة، باحثًا وضع حلول للتحديات التي قد تواجه نُظم الميكنة، كما وجه الوزير، خلال الاجتماع بتدشين لجنة فنية لتقييم إداء الوحدات فنيًا وإدرايًا ومتابعة معدل الترددات ، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارت والتدخل السريع، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لاستكمال المشروع في كافة مراحله وبصورة مُنجزة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع حياة كريمة ، واللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية ، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية، والدكتور محمود الديب منسق مبادرة حياة كريمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

من العيار الثقيل.. الكشف عن اسم صفقة الزمالك المنتظرة

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

السيسي في فرنسا.. 3 مهام على جدول أعماله أحدها يتعلق بالأمن القومي

سفير الصين بالقاهرة يكرم الفائزين بجائزة "سفراء الثقافة الصغار".. تفاصيل

احترس.. أعراض خطير إذا ظهرت عليك تدل بعدم شرب الماء بشكل كاف

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ