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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

صورة لـ جزيرة من
صورة لـ جزيرة من أيرلندا

على مدى العقدين الماضيين تضاءل عدد سكان مجموعة من الجزر النائية التي تعد نقطة جذب سياحي بسبب مناظرها الطبيعية الوعرة وتاريخها في أيرلندا ليصل الآن إلى أقل من 3000 شخص مما دفع الحكومة الأيرلندية إلى الإعلان عن منحة للأشخاص الأجانب من حول العالم. 

وكشفت الحكومة الأيرلندية عن خطة لزيادة عدد سكان أكثر من 20 جزيرة نائية في المحيط الأطلسي من خلال منح تبلغ نحو 92000 دولار للراغبين في الانتقال إلى تلك الجزر، التي تشمل  “إينيس مور،” حيث تم تصوير فيلم "The Banshees of Inisherin" المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2022، وهي واحدة من جزر آران التي تقع قبالة الساحل الغربي لأيرلندا.

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وقالت الحكومة الأيرلندية وفقا ما نقلته شبكة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء: "تتمتع هذه المجتمعات الجزرية عموما بملف عمري أعلى من المتوسط  حيث يغادر العديد من الشباب الجزر للاستفادة من المزيد من التعليم أو فرص العمل في أماكن أخرى، وبالتالي فإن الاهتمام المستمر لمجتمعات الجزر على الصعيدين الوطني والدولي هو الحفاظ على مستويات السكان في جزرهم". 

وأكدت أن هذه الجزر تعد مهمة سياحيا حيث تستقبل أكثر من 300000 زائر سنويا، مما أثار تفاعلا للعيش في جزر وصفت بـ "الشاعرية".

صورة من جزيرة في أيرلندا

تفاصيل المنحة الأيرلندية:

يحصل الأشخاص الذين يقومون بترميم "مبنى مهجور" في إحدى الجزر، حيث يمكن للأشخاص الذين يصلحون عقارا شاغرا الحصول على ما يصل إلى 67,000 دولار (60,000 يورو) تقريبا للتجديد. 

تقدم الحكومة الآن المزيد من الأموال للجزر كجزء من خطتها والتي تمتد 10 سنوات لجذب المزيد من السكان للانتقال إلى هناك بما  يصل إلى 92,000 دولار تقريبا (84,000 يورو).

وبينت أنه يمكن للأجانب شراء عقارات في أيرلندا، لأنه لا توجد متطلبات إقامة لشراء العقارات في أيرلندا علما بإن شراء عقار لا يمنحك تلقائيا الحق في الإقامة في أيرلندا.

 ويمكن التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل، في حين أن أولئك الذين يرغبون في الاستثمار في أيرلندا أو بدء عمل تجاري هناك يمكنهم أيضا التأهل للحصول على الإقامة.

وحددت الحكومة الأيرلندية المعاير التالية للحصول على التمويل، من بينها:

1- يجب أن يكون العقار شاغرا لمدة عامين على الأقل وتم بناؤه قبل عام 2008.
2- يجب أن تمتلك العقار أو أن تكون بصدد شرائه.
3- يجب أن تعيش في المنزل كمقر إقامة خاص رئيسي عند اكتمال العمل، أو تأجيره.
4- لا يمكنك أن تكون شركة أو مطورا عقاريا مسجلا.

ايرلندا الجزر النائية تضاءل عدد سكان منحة الهجرة غير الشرعية الساحل الغربي الساحل جزيرة نائية جمهورية أيرلندا عدد سكان يوم الثلاثاء

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