سياحة أسوان: المنتج الثقافي أصبح هدفا واضحا في أولويات الدولة

قال عبدالهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر في أسوان، أن السياحة الثقافية تشهد حراكا بمعدلات جيدة في ظل تطور المتاحف والمزارات الآثرية في مصر عامة.

أوضح عبدالهادي في تصريح ل"صدى البلد " ، أن السياحة الثقافية منتج سياحي فريد يميز المقصد السياحي المصري، ولابد من ضخ حملات ترويجية الي الأسواق السياحية المستهدفة لجذب المزيد من الحركة .

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر في أسوان، الي أن تنشيط السياحة الثقافية أصبحت هدفا واضحا ضمن رؤية وزارة السياحة والآثار، خاصة أن هناك تطوير شامل في التعامل مع المتاحف والمناطق الآثرية بداية من تطوير ووضع لوحات إرشادية حتي بطريقة بريل مرورا بالحجز الإلكتروني للتذاكر.

استكمل حديثة قائلا : أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير ستكون السياحة الثقافية رمزا ثقافيا للعالم والأهم في تاريخ سياحة مصر.