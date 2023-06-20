الشاذلي: نشكر وزير الرياضة على دعمه وانتظروا مزيدا من البطولات الدولية

قدم سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربي للغوص والإنقاذ الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة الذي يقدمه لإنجاح بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف.

ويستضيف حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي النسخة الـ18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري، ويليها بطولة الماسترز يومي 25 و26 من نفس الشهر.

وقال "الشاذلي" بعد مقابلة الوزير مع انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص مساء اليوم "أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعته لسير العمل والتجهيزات الإدارية والفنية لمنتخب مصر قبل بداية بطولة العالم، مؤكدا على كامل استعداد الدولة المصرية لتنظيم البطولة".

وأكمل "استعرضنا خلال اللقاء نشاطات الاتحاد وأجندة البطولات الدولية التي ترغب مصر في تنظيمها خلال الفترة القادمة، ومنها بطولة الغوص الحر والمقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ عام 2024".

وأضاف "تم التنسيق لمزيد من التعاون بين وزارة الشباب والاتحاد المصري للغوص والانقاذ، ومحاولة إضافة السباحة بالزعانف في جدول مسابقات البطولة الإفريقية للجامعات وبطولة العالم للجامعات".

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 36 دولة في بطولتي الناشئين وماسترز بأكثر من 400 لاعب.