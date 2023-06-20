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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

الطيب يوجه بيت الزكاة والصدقات بتقديم موعد صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة

صدى البلد

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتقديم موعد صرف الإعانة لشهر يوليو المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءا من غدًا الاربعاء الموافق 21 من يونيو 2023.
ومن المقرر، أن يصرف «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، الإعانة لهذا الشهر مضاعفة لجميع المستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.


أكد «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تلك الإعانات تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياه وتحمل أعبائها. 
جدير بالذكر أن بيت الزكاة يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات مختلفة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة اليتيم وتيسير الزواج وغيرها.
كما يحرص بيت الزكاة والصدقات المصري على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

الإمام الاكبر شيخ الأزهر عيد الأضحى ب ي ت الز كاة والص د قات الزكاة

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