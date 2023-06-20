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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممثل حزب الكرامة بالحوار الوطني يطالب بإنشاء هيئة للاستثمار لدعم الصناعات المتوسطة

صدى البلد

قال أحمد شرف عن حزب الكرامة، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، إنه لا بد من عرض المشكلات وطرحها في البداية، من أجل الوصول إلى نتائج مرضية، مشيرا إلى أن هناك فهما خاطئا في سياسات الصناعة ضد السوق الحر، موضحا أن السوق الحر ليس بالضرورة أن يكون في صالح الدولة.

 

وأضاف ممثل حزب الكرامة خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجني الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان “السياسات الصناعية” لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة: السوق الآن في وضع حرج، ولا بد من تحديد الأولويات للصناعات هذا يصب في صالح السوق ككل.

 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق  بالصناعات الصغيرة و المتوسطة لا يوجد هناك أي قوانين أو قرارات تصب في مصلحتها، موضحا أنه يجب أن تقرر الدولة من الآن وضع قوانين لخدمة هذه الصناعات، مشيرا إلى أننا لدينا 1‎%‎ من القطاع الخاص يصدر للخارج، مطالبا بوضع قوانين أو حوافز استثمار تساعد المصانع على التصدير، موضحا أنه لا يجوز أن نسبة العمالة والمنشآت الصناعية جميعها تخدم السوق، مشيرا إلى أن الذي يخدم السوق يستورد.

 

وطالب ممثل حزب الكرامة بإنشاء مجلس هيئة للاستثمار لتدعيم الصناعات التصديرية للمشروعات المتوسطة، ووضع السياسات الصناعية التي تدعم الاستثمار والصناعة وتستهدف التصدير للخارج وجلب العملة الأجنبية.

الصناعات الصغيرة و المتوسطة الصناعة والاستثمار الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعميق الصناعة ممثل حزب الكرامة ممثل الحركة المدنية

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