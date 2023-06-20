قالت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأوكرانية تدقق بشكل متزايد في المسؤولين المتمركزين في الخارج بحثًا عن عدم ولائهم المحتمل.

وحث رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، المسؤولين الأوكرانيين المستهدفين على الفرار إلى روسيا.

جاء في بيان نشره الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن “الحملة المزعومة من قبل كييف تنبع من تدهور الوضع الاقتصادي السياسي والاجتماعي المحلي في أوكرانيا”.

وزعم ناريشكين أن موظفي الحكومة الأوكرانية، بمن فيهم أولئك الذين يخدمون في السلك الدبلوماسي والجيش والخدمات الخاصة، يحاولون في كثير من الأحيان تجنب العودة إلى وطنهم من رحلات العمل في الخارج.

وقال: “إذا شعرت بالمسؤولية عن مصير أمتك، وعن توفير السلام والاستقرار في أوروبا، وشعرت بالضغط من نظام كييف الإجرامي، الذي أدى بأوكرانيا إلى كارثة وطنية، تعال إلى موسكو، حيث أمن نفسك وسلامة أحبائك منها ستكون مضمونة”.

كانت حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر تشددًا تجاه أي منتقدي لسياساتها.