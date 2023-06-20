حزمة مساعدات ضخمة في طريقها من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا

كشف مسؤولان في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يكشف عن النقاب عن حزمة مساعدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار).

وبالفعل، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، عن الرقم، الذي جاء بعد مراجعة ميزانية الكتلة في الفترة من 2021-27 وقبل مؤتمر دولي مقرر انعقاده في لندن يومي الأربعاء والخميس، لجمع الأموال لإعادة بناء أوكرانيا بعد حرب روسيا المدمرة التي شنتها عليها منذ عام ونصف، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن الإجمالي يشمل 33 مليار يورو من المساعدة المالية الكلية للمساعدة في تجديد خزائن ولاية كييف أثناء قتاله ضد روسيا.

ولعام 2023، عرض الاتحاد الأوروبي 18 مليار في هذا الدعم لكييف. وقبل محادثات لندن، قال مسؤول أوكراني كبير إن كييف كانت تسعى إلى ذلك.

وتشمل المساعدات 40 مليار دولار للجزء الأول من "خطة مارشال الخضراء" لإعادة بناء اقتصادها من الحرب.

ويقدر البنك الدولي أن إعادة إعمار أوكرانيا ستكلف أكثر من 400 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

