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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: تنظيم الإخوان تحالف مع إسرائيل والمستعمر الانجيليزي والصهاينة

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خاصة عن جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا :"طول عمرهم خونة، وهناك كتاب يوضح كل هذه الأمور بدقة منذ خمسينات القرن الماضي، كتاب هؤلاء الأخوان يوضح مدى خيانتهم وتأمرهم ضد الوطن".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تنظيم الاخوان كان يتعامل مع إسرائيل والمستعمر الانجيليزي والصهاينة، متابعا أن هناك فضائح للجماعة الإرهابية.

 

المحتل الإنجيليزي

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المحتل الإنجيليزي هو اللي صنعهم، وتحالفوا مع العدو الإسرائيلي، لافتا إلى انهم أخذوا سلاح وباعوه واشتروا به عقارات.
 

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