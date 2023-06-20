محافظ جنوب سيناء: إنشاء دار مناسبات بكل مدينة لخدمة القبائل البدوية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على إقامة دار مناسبات بكل مدينة، لخدمة القبائل البدوية، كما جرى إقامة المحلات التجارية لخدمة المواطنين بمنطقة الإسكان الاجتماعي الجديد بمدينة ابو زنيمة .

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء،4 محلات تجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة أبوزنيمة، والقاعة الذهبية بمبنى دار المناسبات بعد تطويرها، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمد الغزاوي، رئيس مدينة أبوزنيمة، وعددًا من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، ومشايخ القبائل البدوية.

وتفقد المحافظ محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الكيلو 9 التابعة للمدينة، وعقد اجتماعًا مع العاملين بالوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة، وهنئهم بعيد الأضحى المبارك، وأكد على سرعة تلبية خدمات المواطنين ، واجاز الإجراءات على أكمل وجه.

فودة في ابو زنيمة

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