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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: التعليم التكنولوجي يجمع الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي

رئيس جامعة الدلتا
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

أكد الدكتور العربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن  التعليم التكنولوجيأحد أهداف استراتيجية ورؤية مصر 2030.

 

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وقال العربي كشك في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  نقدم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين الدراسة النظرية الأكاديمية والتدريب والتطبيق في المعامل والمصانع المحيطة بالجامعات التكنولوجية ".

 

 وأضاف العربي كشك:"  كل جامعة تكنولوجية تخدم المنطقة الصناعية المتواجدة بها، وجامعة الدلتا تخدم المنطقة الصناعية وبرامج التعليم تخدم المصانع المحيطة بنا ".

 

وتابع العربي كشك:"  لدينا برامج تعليمية  في الميكاترونيكس  ووبرامج الـوتوترونيكس الخاص بالسيارات الجديدة الكهربائية والهجينة ".

 

وأكمل العربي كشك:"  البرامج التعليمية المتواجدة داخل الجامعة التكنولوجية تخدم متطلبات سوق العمل ".

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