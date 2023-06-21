رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: التعليم التكنولوجي يجمع الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي

أكد الدكتور العربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن التعليم التكنولوجيأحد أهداف استراتيجية ورؤية مصر 2030.

وقال العربي كشك في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" نقدم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين الدراسة النظرية الأكاديمية والتدريب والتطبيق في المعامل والمصانع المحيطة بالجامعات التكنولوجية ".

وأضاف العربي كشك:" كل جامعة تكنولوجية تخدم المنطقة الصناعية المتواجدة بها، وجامعة الدلتا تخدم المنطقة الصناعية وبرامج التعليم تخدم المصانع المحيطة بنا ".

وتابع العربي كشك:" لدينا برامج تعليمية في الميكاترونيكس ووبرامج الـوتوترونيكس الخاص بالسيارات الجديدة الكهربائية والهجينة ".

وأكمل العربي كشك:" البرامج التعليمية المتواجدة داخل الجامعة التكنولوجية تخدم متطلبات سوق العمل ".