الجامعات التكنولوجية تنتهي من امتحانات نهاية العام الدراسي … وانتظام أعمال الكنترولات لسرعة اعلان النتائج للطلاب

جامعة الدلتا التكنولوجية: سرعة رصد نتائج الطلاب

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: انتظام التصحيح بالتوازي مع عقد الامتحانات

جامعة برج العرب التكنولوجية: امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدون معوقات

انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022-2023 بالجامعات التكنولوجية ، وذلك مع الحفاظ على التعليمات التى أطلقتها الكليات للحفاظ على سير الامتحانات بشكل منظم ودون حدوث أى مشكلات تواجهه الطلاب، أطلقت عدد من الكليات مواعيد امتحانات المقررات الإضافية.

قرر المجلس الأعلى للجامعات، في وقت سابق، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 في جميع كليات وجامعات مصر في شهر يونيو.

ووجه المجلس الجامعة بمنع إجازات أعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات وتواجدهم داخل كافة قاعة الامتحانات واعمال الكنترول بالكليات المختلفة، وشدد على ضرورة وضع الامتحانات وتوزع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن يوم الخميس الماضي كان آخر أيام اختبارات نهاية العام الجامعي 2022-2023، وقد مرت بسلام دون حدوث أي معوقات أو مشاكل.

وأكد “كشك”، حرصه على متابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة، والتأكد من توفير بيئة آمنة مناسبة للطلاب، وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات اللوجستية التي تضمن تسهيل أدائهم للامتحانات، مشيرا إلي أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انتظام سير الاختبارات طبقًا للقواعد المنظمة للاختبارات ومتابعتها بصفة مستمرة.

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إلي أن قد تم توجيه الكنترول وأعمال التصحيح بسرعة رصد نتائج الطلاب، مشيرا إلى ان إدارة الجامعة حرصت على متابعة أعمال الاختبارات بصورة مستمرة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الكلية بدأت اختبارات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وأنه يحرص على متابعة الامتحانات والقيام بجولات تفقده لمتابعة سير الاختبارات العملية للفصل الدراسي الثاني بالجامعة.

وأكد الشيخ أن الجامعة تحرص على توفير سبل الراحة وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحان، وأن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف البرامج الدراسية.

وأضاف إلى الكنترولات بالكلية انتظمت في أعمالها بالتوازي مع عقد الامتحانات وكان يتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات وأنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق لإعلانها في اقرب وقت، وتتابع أعمال التصحيح والرصد للدرجات داخل الكنترولات بشكل يومى بمجرد الانتهاء من أداء الامتحان سواء التصحيح الإلكترونى لورقة أسئلة البابل شيت أو من خلال التصحيح الورقى واليدوى لنماذج إجابات الأسئلة المقالية، تمهيدا لإعلان النتائج خلال اقرب وقت بإجازة نهاية العام الدراسى .

وأكمل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى تعقد حضوريا بالكلية داخل قاعات ومعامل الجامعة وانه تم الانتهاء من وضع الأسئلة الخاصة بالامتحانات وتجهيزها وكل أستاذ مادة مسئول عن مادته بداية من التصوير والتوزيع والتسليم طبقا للنظام المعمول به.

بينما اكد الدكتور محمد مرسي الجوهري جامعة برج العرب التكنولوجية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالجامعة سارت بدون اي معوقات وانها قد بدأت منذ يوم الخميس الموافق ١ يونيو وانتهت يوم الاحد الموافق 18 يونيو.

واضاف الجوهري علي أن الجامعة حرصت علي تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات و توفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والراحة النفسية لطلاب الجامعة حفاظا علي أداء الطلاب اثناء العملية الامتحانية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وقدراتهم ليكونوا بمثابة إضافة قوية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية لأحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة، مؤكدًا أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة التي تنفذها الجامعات، موضحًا أن العام الدراسي 2022-2023 شهد تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للجامعات التكنولوجية، وذلك في إطار تقديم رسالتها التعليمية والعلمية والبحثية.