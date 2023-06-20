انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط بنحو 1٪ في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، بسبب توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وخيبة الأمل من حجم التخفيضات في أسعار الإقراض الرئيسية في بكين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 64 سنتًا، أو 0.8٪، إلى 75.45 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.23 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 70.55 دولار في آخر يوم له باعتباره عقد الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطًا لتسليم أغسطس، والذي سيكون قريبًا عقد الشهر الأول للولايات المتحدة، بنحو 1.7٪ عند 70.74 دولارًا للبرميل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات: “النفط محاصر في أي شيء وكل ما له علاقة بالصين. هذا الأسبوع، يرى متداولو الطاقة ضعف النفط في الظهور نتيجة جهود التحفيز المخيبة للآمال”.

وخفضت الصين أسعار الفائدة الأساسية للقرض القياسي لأول مرة في 10 أشهر، مع تخفيض أقل من المتوقع بمقدار 10 نقاط أساس في LPR لمدة خمس سنوات.