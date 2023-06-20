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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر لجنة أولويات الاستثمارات بالحوار الوطني: البيروقراطية بدأت تموت في مصر

أيمن محسب
أيمن محسب

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن الدول الصناعية الكبرى قامت على شراء المنتجات الوطنية، ولن يمكن النهوض بالاقتصاد إلا حين يقرر المصريون شراء منتجهم الوطني حتى لو الجودة أقل بعض الشيء، رغم وجود منتجات مصرية تنافس عالميا.

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الحوار الوطني| محمد أبو العينين: نريد مصر دولة صناعية متقدمة

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برلماني: الحوار الوطني تناول قضايا مهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

 

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة ابدأ اهتمت بالمستثمرين الصغار في مصر وقدمت لهم تمويلا وتسهيلات وتسويق لمنتجاتهم، وهذه النظرة نريد أن تكون موجودة من الدولة تجاه أي مستثمر وليس المحلي فقط أو الصغير فقط، وكانت أهم مخرجات الحوار الوطني حتى الآن القرارات الـ22 للمجلس الأعلى للاستثمار الذي يترأسه الرئيس.

وتابع أن رئاسة الوزراء أنشأت قبل أسبوع فقط وحدة لإزالة المعوقات الاستثمارية، وأصبح الحد الأقصى لتأسيس الشركة هو 10 أيام على حد أقصى، وهذا يعني أن البروقراطية بدأت تموت في مصر، حتى الموظف الصغير بدأ يلتفت لذلك.

الاستثمارات العامة الاعلامية ايه عبد الرحمن إكسترا نيوز البيروقراطية الحوار الوطني الدول الصناعية الكبرى المنتجات الوطنية النائب أيمن محسب

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