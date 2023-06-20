مقرر لجنة أولويات الاستثمارات بالحوار الوطني: البيروقراطية بدأت تموت في مصر

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن الدول الصناعية الكبرى قامت على شراء المنتجات الوطنية، ولن يمكن النهوض بالاقتصاد إلا حين يقرر المصريون شراء منتجهم الوطني حتى لو الجودة أقل بعض الشيء، رغم وجود منتجات مصرية تنافس عالميا.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة ابدأ اهتمت بالمستثمرين الصغار في مصر وقدمت لهم تمويلا وتسهيلات وتسويق لمنتجاتهم، وهذه النظرة نريد أن تكون موجودة من الدولة تجاه أي مستثمر وليس المحلي فقط أو الصغير فقط، وكانت أهم مخرجات الحوار الوطني حتى الآن القرارات الـ22 للمجلس الأعلى للاستثمار الذي يترأسه الرئيس.

وتابع أن رئاسة الوزراء أنشأت قبل أسبوع فقط وحدة لإزالة المعوقات الاستثمارية، وأصبح الحد الأقصى لتأسيس الشركة هو 10 أيام على حد أقصى، وهذا يعني أن البروقراطية بدأت تموت في مصر، حتى الموظف الصغير بدأ يلتفت لذلك.