عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوار الوطني| محمد أبو العينين: نريد مصر دولة صناعية متقدمة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في جلسة أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة بالحوار الوطني.

txt

النائب محمد أبو العينين: مستقبل الأمم ومصدر ثروتها يعتمد على ما تنتجه من ابتكارات

قدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الحوار الوطني وموضوعاته المتنوعة والمختلفة والتي تؤكد عزم الدولة على بناء جمهورية جديدة على أساسيات ثابتة ورؤى مختلفة جديدة تناسب حجم مصر ومستقبلها، موجها الشكر لمجلس الحوار الوطني على جهوده المبذولة في إدارة هذا الحوار الهام الذي يقود نحو رؤية مستقبلية لمصر.
 

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته إن مصر حاضرة بقوة أمام العالم، وأن المستثمر العالمي يقف على الأبواب ومن الممكن أن يأتي بمنتهى الأريحية إلى مصر رغم تشتت الأسواق، ولكن تظل مصر هي مصر بتاريخها وثوابتها العريقة.


وأضاف، قائلا: "لا يوجد صناعة بدون استثمار ولا إنتاج بدون صناعة، ولا بد من النظر إلى الاستثمار ثم التصدير والصناعة"، وتابع: "يجب إحصاء كافة المقترحات التي يتم طرحها خلال لجنتي الصناعة والاستثمار وأخذها على محمل الجد ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع".

 

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن قضية التنافسية والاستثمار العالمي من أهم القضايا التي يجب النظر إليها برؤية مختلفة، نريد دولة صناعية متقدمة، باعتبار أن المحيط الحيوي والإقليمي تغير ومنظومة الاستثمار وسلاسل الإمدادات العالمية أيضا تغيرت".

 

وتابع: "نريد استغلال موارد مصر بجميع محافظاتها ويتم العمل على توطين الصناعات القابل للاستثمار والتصدير"،  وأضاف: "سلاسل الإمدادات والنظام الاستثماري تغير تحديدا بعد أزمة جائحة كورونا، وأصبح يتطلب سياسات جديدة ورؤى صناعية غير تقليدية".

 

واستكمل النائب محمد أبوالعينين، "نحتاج التسويق لقدراتنا وإمكاناتنا وأيضا التسويق للحوافز المقدمة لسوق الاستثمار"، وتابع: "آن الأوان النظر للشركات العالمية ومنحها الرخص الذهبية، والنظر إلى الصناعات المحلية وتصديرها الخارج".


وأضاف: "نريد تكوين فكر جديد داخل المحافظات فكر استثماري، نحتاج لتشغيل شبابنا في القيمة المضافة وتوطين الصناعات برؤيا تسويقية غير تقليدية، وتحديدا قضية التوطن الإنتاجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

 

وتابع، قائلا: 'مستقبل الصناعية في مصر يستطيع تحقيق قيمة مضافة بشكل أكبر، ونحتاج لحل مشاكل المستثمر الوطني حتى نستطيع جذب الأجنبي، وكذا مجلس الوزراء من حقه منح حوافز غير تقليدية للمستثمرين تكون من شأنها رفع المنافسة بما يتناسب مع المنطقة"
واختتم، قائلا" سلاسل الإمدادات حول العالم تتغير ونحتاج لرؤى واضحة للمنظومة الاستثمارية والصناعية وتوطينها بالفكر الجديد للصناعة".
 

 

محمد أبو العينين عبدالفتاح السيسي السيسي وكيل مجلس النواب الحوار الوطني جلسة أولويات الاستثمارات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

رئاسة الزمالك.. تقرير قضائى عاجل ينتصر لـ مرتضى منصور

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

موضوعات متعلقة

أبو العينين في الحوار الوطني: نريد مصر دولة صناعية متقدمة.. ولا يوجد صناعة وإنتاج بدون استثمار

ترشيحاتنا

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

أحمد عبدالرؤوف: واجهت ضغوطًا شخصية من أجل الصعود ببلدية المحلة للدوري الممتاز|فيديو

غاضب بشدة.. المدرب السابق لـ «طائرة الأهلي» يكشف كواليس اجتماعه مع الخطيب|فيديو

بيان عاجل لـ الجزائر بعد اقتحام مبنى سفارتها بالخرطوم

محمد الشناوي يكشف سر خسارة الأهلي بـ خماسية أمام صن داونز

هاني حتحوت: هداف الدوري النيجيري معروض على الزمالك .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ