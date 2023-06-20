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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على هامش مؤتمر المجتمع المدني.. وزيرة التضامن تفتتح معرض الجمعيات الأهلية بالإسكندرية

معرض الجمعيات الاهلية
معرض الجمعيات الاهلية

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، معرض الجمعيات الأهلية داخل مكتبة الإسكندرية، علي هامش مؤتمر المجتمع المدني، تحت عنوان "المجتمع المدني: نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة"، والذي من المقرر أن يستمر يومين متتالين.

وتواجد داخل معرض الجمعيات الأهلية، عدد من العارضين أصحاب الحرف اليدوية المختلفة، من محافظات مختلفة مثل محافظة الإسكندرية، وأسوان، وشمال سيناء.

وقالت هناء عبد الصادق، إحدي العارضين من قري النوبة، أنها تقدم مشغولات يدوية ذات طابع نوبي، وتقوم بتطوير الشغل النوبي وتجديده، عن طريق إدخال الجلود وأنواع الخيوط المختلفة، لانتاج منتجات نوبية ذات طابع مطور ومختلف.

وتابعت برنادات ميشيل، إحدي العارضات بمعرض الجمعيات الأهلية، أنها تقوم بإنتاج إكسسوارات مختلفة من الأحجار الكريمة المشغولة بالاستانلس، وعقبت أنه لوزارة التضامن الاجتماعي دورًا كبيرًا في مساعدة الأسر المنتجة وعرض منتجاتهم داخل معارض مختلفة، ويعد هذا المعرض فريد من نوعه بسبب تواجده داخل مكتبة الإسكندرية.

وأشارت ندي محمد، أن تواجدهم كعارضين داخل مكتبة الإسكندرية بالمجان، وذلك من خلال تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي، وعقبت أنها تقوم ببيع منتجات الكروشية، مثل الشنط وديكور المنازل وغيرها من المنتجات اليدوية.

وعقبت عزة عز الدين، أنها فنانة تشكيلية تقوم بفن الديكوباج، علي قطع مختلفة من الخشب، وتعد فرصة الدخول وعرض المنتجات داخل مكتبة الإسكندرية فرصة كبيرة.

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