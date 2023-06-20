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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع أبو جبل

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول التفاوض مع محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي لضمه في الموسم المقبل.

وكان أبوجبل رحل عن نادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي وانضم إلى فريق البنك الأهلي، بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده في القلعة البيضاء.

وأكد المصدر: "الزمالك لم يدخل في مفاوضات لضم محمد أبوجبل ، النادي اقترب من حسم صفقة أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة". 

 

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن توقيع اللاعب على عقود انتقال للنادي الأهلي.

واكد المصدر أنهم لا يعلمون  سبب شائعات توقيع اللاعب للأهلي، وان هذا لم يحدث نهائيا وان فتوح يرتبط بالقلعة البيضاء لأنه أحد أبناء الزمالك، ورحيله عن النادي سيكون للاحتراف.

وشدد المصدر على أن عقد اللاعب مع الزمالك، ممتد مع الفريق ولا أساس من الصحة لما تردد حول توقيعه للأهلي.


أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وركز الجهاز الفني مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة منها نقل الكرة بالشكل الأمثل بين الخطوط والتمركز الصحيح وبعض الجوانب الأخرى.

وقام أوسوريو المدير الفني بإلقاء أكثر من محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب لنقل التعليمات وتوضيح بعض الأمور.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

سامسون أكينيولا يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك

واصل البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية متنوعة سواء داخل صالة الجيمانيزيوم أو بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

وكان الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وضع برنامجا تأهيليا خاصا للاعب لتنفيذه  خلال الفترة الحالية بسبب الإجهاد العضلي الذي يعاني منه .

أدى  محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية صباح اليوم الثلاثاء، داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي بألمانيا خلال الفترة الماضية.

وتواجد "الونش" في مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

ويخضع محمود حمدي "الونش" خلال الفترة الحالية لمرحلة العلاج الطبيعي في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل  باستاد القاهرة الدولي

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