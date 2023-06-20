عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعوات حمل السلاح.. فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع انفجار الأوضاع

نتنياهو وبن جفير
نتنياهو وبن جفير

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي وأمريكي عاجل وحقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيا للانفجار الذي يحضّر له غلاة المتطرفين.

 

أدانت وزارة، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة، وهجماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومركباتهم.

واعتبرت الوزارة  أن اعتداءات المستوطنين، تعتبر انعكاسا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن جفير وسموتريش، ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح وتوزيعه، ومطالبتهم بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

 

وحذرت الوزارة من مغبة إنجرار الحكومة الإسرائيلية خلف تلك الدعوات وإقدامها على تصعيد عدوانها في شمال الضفة الغربية، كما حذّرت أيضا من نتائجه وتداعياته على ساحة الصراع برمتها ودفعها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها، وتتجاوز الخطوط الحمراء وتؤدي إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة.

وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تهدئة الأوضاع اعتداءات ميليشيا المستوطنين الفلسطينيين بن جفير وسموتريش حمل السلاح عملية عسكرية واسعة الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

رئاسة الزمالك.. تقرير قضائى عاجل ينتصر لـ مرتضى منصور

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

ترشيحاتنا

رئيس بلدية المحلة: سنحتفظ بـ 80% من لاعبينا في الدوري الممتاز |فيديو

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

أحمد عبدالرؤوف: واجهت ضغوطًا شخصية من أجل الصعود ببلدية المحلة للدوري الممتاز|فيديو

غاضب بشدة.. المدرب السابق لـ «طائرة الأهلي» يكشف كواليس اجتماعه مع الخطيب|فيديو

بيان عاجل لـ الجزائر بعد اقتحام مبنى سفارتها بالخرطوم

محمد الشناوي يكشف سر خسارة الأهلي بـ خماسية أمام صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ