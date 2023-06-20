بعد دعوات حمل السلاح.. فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع انفجار الأوضاع

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي وأمريكي عاجل وحقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيا للانفجار الذي يحضّر له غلاة المتطرفين.

أدانت وزارة، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة، وهجماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومركباتهم.

واعتبرت الوزارة أن اعتداءات المستوطنين، تعتبر انعكاسا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن جفير وسموتريش، ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح وتوزيعه، ومطالبتهم بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت الوزارة من مغبة إنجرار الحكومة الإسرائيلية خلف تلك الدعوات وإقدامها على تصعيد عدوانها في شمال الضفة الغربية، كما حذّرت أيضا من نتائجه وتداعياته على ساحة الصراع برمتها ودفعها إلى مربعات من العنف يصعب السيطرة عليها، وتتجاوز الخطوط الحمراء وتؤدي إلى ضرب أمن واستقرار المنطقة.