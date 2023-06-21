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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات جديدة بشأن الغواصة المفقودة.. خطاب من 2018 يكشف مشكلات كارثية بها

الغواصة تيتان
الغواصة تيتان

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن خطاب عام 2018 أرسله خبراء الغواصات إلى ستوكتون رش، الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت" بشأن القلق على غواصة "تيتان" المفقودة حاليًا في المحيط الأطلسي.

وأعرب مقدمو الخطاب عن "قلقهم بالإجماع" بشأن النهج الذي اتبعته شركة "أوشن جيت" عند بناء تيتان وحذروا من مشكلات "كارثية" محتملة في تصميمها.

كما أشاروا أيضًا إلى أن "أوشن جيت" كانت تقدم ادعاءات "مضللة" حول تجاوز تصميمها معايير السلامة الصناعية المعمول بها، وحثوا ستوكتون رش على إنشاء برنامج اختبار نموذج أولي يتم مراجعته ويساهده بواسطة مسجل معتمد.

وأكدوا في رسالتهم أن وجهة نظرهم بالإجماع هي أن عملية التحقق هذه من قبل طرف ثالث هي عنصر حاسم في الضمانات التي تحمي جميع الركاب الغاطسين.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المتحدث باسم OceanGate رفض التعليق على الأمر.

يُذكر أن خفر السواحل الأمريكي قد أفاد بفقدان الاتصال بالغواصة التابعة لشركة "أوشن جيت" في المحيط الأطلسي منذ صباح الأحد، أثناء رحلتها الاستكشافية إلى حطام "تيتانيك"، السفينة البريطانية العملاقة التي غرقت أثناء أول رحلة لها عبر المحيط في عام 1912 نتيجة اصطدامها بجبل جليدي، مما أسفر عن مصرع أكثر من 1500 شخص، حيث تعتبر واحدة من أكبر الكوارث البحرية في تاريخ البشرية.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هناك 5 أشخاص على متن الغواصة هم الملياردير البريطاني هامش هاردينج والفرنسي المخضرم في أعمال البحار بول هنري نارجيوليه ومؤسس الشركة الأمريكية التي تنظم الرحلات إلى حطام "تيتانيك" ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاه زاده داوود ونجله.

الغواصات غواصة تيتان أوشن جيت المحيط الأطلسي الغواصة المفقودة

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