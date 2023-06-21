حملة لوقف أعمال وإزالة أسوار مخالفة للقانون بمدينة العريش



كشفت إدارة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، أعمال وانشاء مخالفة للقوانين..حيث أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش محافظة شمال سيناء ،قرارا بتشكيل لجنة لوقف وأعمال قواعد خرسانية بدون موافقة الجهه المختصه وإزالة سور تعدي علي الشارع (خط التنظيم) .

وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقة الجهة المختصة .

مبنى تحت التأثيث:



حيث قامت اللجنة ، بوقف أعمال إنشاء قواعد خرسانية لمبنى تحت التأسيس، دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بمنطقة خدمات المساعيد، كما تم إزالة سور بدون ترخيص وتعدي علي الشارع (خط التنظيم) بمنطقتي كرم أبو نجيله ومنطقة آل أيوب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وناشد اللواء أسامة رئيس المدينه، المواطنين بعدم الإقدام على المباني أو استكمال مباني إلا في وجود رخصة مباني ساريه والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب استكمال مباني مصحوب برخصة مباني ساريه .



