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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد لقمة العيش.. انتهاء حياة طالب سوهاجي أسفل صخور قنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر من أبناء مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج؛ إثر سقوط جزء من الصخور عليه، أثناء عمله بكسارة الصخور بالمنطقة الجبلية دائرة محافظة قنا أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بانتهاء حياة طالب انهارت عليه الصخور أثناء عمله بالمنطقة الجبلية بمحافظة قنا.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "محمود ش. ر. ف- 15 سنة- طالب- ويقيم دائرة مركز دار السلام"، وأفاد شقيقه المدعو "هاشم ش. ر. ف- 33 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية"، قرر بأنه أثناء عمله بصحبة شقيقه المذكور على كسارة صخور بالمنطقة الجبلية بدائرة محافظة قنا، سقط عليه جزء من الصخور؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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