محمد الشناوي يكشف لأول مرة عرض النصر وموقفه منه.. تفاصيل

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عرض النصر لحارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي وموقفة منه.

و كتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: (محمد الشناوي: "عندما عرض النصر علي مرتين كان القرار للنادي وليس لي، ما يقوله النادي أنا أوافق فورًا عليه، وكان عرض النصر قبل مباراة الزمالك بأربعة أيام خلال فترة قيد يناير الماضي، وكانوا في حاجة سريعة لحارس مرمى).

وكشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن البطولة الإفريقية الأغلى في مسيرته مع القلعة الحمراء.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: “بطولة دوري أبطال إفريقيا رقم 9 هي الأغلى والأهم لأنها من نادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي”.

وتابع: “نهائي إفريقيا بين الأهلي ولن يتكرر إلا كل ٢٠ عامًا”.

وأضاف: “كنا نريد تحقيق الفوز على الوداد في نفس الملعب الذي خسرنا به العام الماضي، نظرا لأننا تعرضنا للظلم لإقامة النهائي من مباراة واحدة في المغرب”.

وأكمل: “المركز الثاني بالنسبة لنا هو المركز الأخير ولا نريد سوى البطولات وان نكون رقم ١”.

واختتم: “الفوز على الوداد 2-1 في الذهاب نتيجة مقلقة للجماهير ولكنها ليست مقلقة للاعبين، وكنت واثقًا من الفوز بالبطولة بالمغرب”.