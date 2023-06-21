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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. مشوار التشكيلية المكسيكية فريدا يومان على مسرح الجمهورية

صدى البلد

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض " فريدا " تصميم وإخراج سالي أحمد وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء  على مسرح الجمهورية .

يدور العرض فى قالب انسانى حول الحياة التراجيدية للتشكيلية المكسيكسة فريدا كاهلو التي ابدعت اعمالا فنية عبرت عن التحديات والمعاناة التى واجهتها وكانت دافعا لها لاثبات ذاتها وانتاج لوحات ملهمة تتجاوز الازمنة وتعبر الحدود .

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي ، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا ، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ، حصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.

المهرجان القومي للمسرح فرقة الرقص المسرحى الحديث مهرجان القومى للمسرح

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