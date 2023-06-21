الشناوي: رونالدو أصعب من واجهته.. وهذه حقيقة أزمتي في المنتخب

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو أصعب لاعب واجهه خلال مسيرته.

وقال الشناوي في تصريحات عبر أبوظبي الرياضية: “رونالدو أصعب من واجهته في مسيرتي”.

وتابع: “لعبت أيضا أمام سواريز وكافاني في مباراة مصر واوروجواي بكأس العالم 2018، والحمد لله انني لم اواجه ميسي، فهو من أصعب اللاعبين ولا بد أن تضع 1000 حساب لمواجهته”.

وأضاف: “أحمد الشناوي لعب قبلي في منتخب مصر والأحق برقم 1 طبقا للنظام الموجود، لم يكن لدي اي رد فعل في هذا الأمر، وحين جاء لي القميص ارتديت الرقم الذي وصل لي، ولم أفتعل أي مشكلة”.

واختتم: “في عام 2019 كنت العب بقميص برقم 16 وأحمد الشناوي كان يرتدي رقم 1، رقم 1 هو لأحمد الشناوي ولا توجد اي أزمة بالنسبة لي، المنتخب المصري مش ملكي ولكني فرد في المنظومة”.