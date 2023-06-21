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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"الإصلاح والنهضة": الحوار الوطنى لديه سبل كثيرة لتقليل الإنفاق

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تحدث هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة حول أهم مقترحات الحوار الوطني لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات قائلا: "لدينا سبل كثيرة لتقليل الإنفاق منها الإصلاحات الهيكلية للحكومة وأولويات الإنفاق، وإصلاح الخلل المتعلق بالإنفاق.

وأضاف هشام عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز،  نعمل على إعادة النظر فى بعض المشاريع القومية وبعض المشاريع التى ليس لديها عائد استثمارى، كما أنه من سبل الترشيد سيكون من خلال الشمول المالى، بحيث أن هناك موارد كثيرة يمكن أن تدر دخلا للدولة.

تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن من ضمنها أيضا الإنفاق الحكومى نفسه، لأننا ننفق على أشياء كثيرة ليس لها عائد استثمارى، موضحا أنه كى نزيد الأمان الاجتماعى يجب أن ننظر إلى الضرائب على الدخل، وهيكلة الدعم والتأكد أنه يذهب لمن يستحق.

حزب الإصلاح والنهضة الحوار الوطني الإصلاحات الهيكلية الأنفاق المشاريع القومية

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