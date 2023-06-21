عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عيد الأب 2023.. نصائح للتعامل مع الوالدين المسنين

صدى البلد

في عيد الأب الذي يوافق ٢١ يونيو من كل عام .. يحاول كل ابن  إظهار مشاعر الحب والتقدير للآباء على تضحياتهم في سبيل تربيتهم سنوات طويلة ، ولكن الاب عندما يكبر يصبح في اشد الاحتياج إلى الابن ، لكي يفعل معه مثلما فعل هو معك في صغرك ، لذلك نقدم نصائح للتعامل مع الاباء الكبار في السن ، ويقدم الدكتور طارق ألياس خبير التنمية البشرية في تصريحات خاصة لصدي البلد نصائح للابناء لكي يتعاملموا برفق ولين مع الاباء المسنين.

اكد الدكتور طارق الياس انه يجب على الابن لاظهار الاهتمام والحب للوالدين وخاصة عند تقدم الوالدين بالعمر، يحتاجون للشعور بالحب مما يعطيهم الكثير من والحب والاحترام.

نصائح للتعامل مع الاباء المسنين

⁃ الحرص على احضار هدية لهم مغلفة بأوراق الهدايا ، حتى يشعروا بالبهجة والسعادة أن أبناءهم يتذكرونهم حتى ولو كانوا لا يرغبون في تلك الهدايا.

⁃ يجب احترام قرارات الوالد مهما كان وجهه نظرة، ويجب دعم الوالدين طوال الوقت،

⁃ عند التعامل مع الآباء المسنين ، يجب أن تحرص أن تتعامل معهم معاملة طيبة حتى لا يشعر الآباء 
بعدم احترام وتقدير أبنائهم .

⁃ إذا كان الاب مسنا و مصابًا بالزهايمر أو ضعف إدراكي، فقد لا يتمكن من استيعاب الكثير من المعلومات في وقت واحد،فكن حريص فالتعامل معه بلطف.

⁃ لا تجادل الآباء أو تدفعهم الى توجيه الانذارات 
ذلك يمكن أن يضر بالعلاقة بشكل خطير ،بدلاً من ذلك، قم بتمكين من تحب بجعله جزءًا من كل عملية صنع قرار ، تحقق من عواطفهم وأظهر لهم أنك تقدر آرائهم.

⁃ تجنب التحدث عندما تشعر بالتوتر بشكل خاص لأن قلقك سيزيد فقط من خوفهم.

⁃ عبر عن مخاوفك بهدوء والتحدث مع الاب بحب وحنان يمكن أن يساعدهم في طمأنتهم بأن التغيير سيكون على ما يرام.

⁃ حاول قضاء المزيد  مع والديك مع استمرار تقدم والديك في العمر ، فمن المرجح أن يقدرا المزيد من الاهتمام. قد تصبح تفاعلاتك أكثر معهم.

⁃ وإذا كانا يستخدمان أشياء يصعب الوصول إليها في كثير من الأحيان فعليهما نقلها إلى منضدة قريبة.

⁃ مع التقدم في العمر، يحتاج الاب إلى مزيد من الضوء حتى يرى الأشياء بوضوح مناسب ،وتعد الإضاءة الجيدة ميزة وأمان له.

عيد الأب طارق الياس خبير التنمية البشرية خبير التنمية البشرية التنمية البشرية رسائل تهنئة عيد الأب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

موضوعات متعلقة

احذروا.. أعراض لو ظهرت بـ طفلك تدل على إصابته بمرض خطير

بـ 20 مليون جنيه .. أغلى بدلة تتصدر التريند

أطعمة للأطفال تحسن الرؤية وتقضي على الضبابية.. تعرف عليها

أفضل الطرق لإزالة الماسكارا المقاومة للماء

علامات تحذيرية قد تدل على سرطان الدماغ| تعرف عليها

إنذار عاجل .. سر خطير في تحول لون اللحم إلى الأخضر

تريند| شوي الدجاج داخل البطيخ أحدث موضه في الاكل.. طريقة عملها

أسرع طريقة لعمل بسكوت البرتقال في العيد .. هش وخفيف

ترشيحاتنا

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2023

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

الضحايا ربة منزل و6 مصابين.. كردون أمني لرفع أنقاض الحوش المنهار بقنا

الزمالك اليوم .. مفاوضات لـ ضم نجم فيوتشر | وتطور في غرامة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ