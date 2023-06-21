عيد الأب 2023.. نصائح للتعامل مع الوالدين المسنين

في عيد الأب الذي يوافق ٢١ يونيو من كل عام .. يحاول كل ابن إظهار مشاعر الحب والتقدير للآباء على تضحياتهم في سبيل تربيتهم سنوات طويلة ، ولكن الاب عندما يكبر يصبح في اشد الاحتياج إلى الابن ، لكي يفعل معه مثلما فعل هو معك في صغرك ، لذلك نقدم نصائح للتعامل مع الاباء الكبار في السن ، ويقدم الدكتور طارق ألياس خبير التنمية البشرية في تصريحات خاصة لصدي البلد نصائح للابناء لكي يتعاملموا برفق ولين مع الاباء المسنين.

اكد الدكتور طارق الياس انه يجب على الابن لاظهار الاهتمام والحب للوالدين وخاصة عند تقدم الوالدين بالعمر، يحتاجون للشعور بالحب مما يعطيهم الكثير من والحب والاحترام.

نصائح للتعامل مع الاباء المسنين

⁃ الحرص على احضار هدية لهم مغلفة بأوراق الهدايا ، حتى يشعروا بالبهجة والسعادة أن أبناءهم يتذكرونهم حتى ولو كانوا لا يرغبون في تلك الهدايا.

⁃ يجب احترام قرارات الوالد مهما كان وجهه نظرة، ويجب دعم الوالدين طوال الوقت،

⁃ عند التعامل مع الآباء المسنين ، يجب أن تحرص أن تتعامل معهم معاملة طيبة حتى لا يشعر الآباء

بعدم احترام وتقدير أبنائهم .

⁃ إذا كان الاب مسنا و مصابًا بالزهايمر أو ضعف إدراكي، فقد لا يتمكن من استيعاب الكثير من المعلومات في وقت واحد،فكن حريص فالتعامل معه بلطف.

⁃ لا تجادل الآباء أو تدفعهم الى توجيه الانذارات

ذلك يمكن أن يضر بالعلاقة بشكل خطير ،بدلاً من ذلك، قم بتمكين من تحب بجعله جزءًا من كل عملية صنع قرار ، تحقق من عواطفهم وأظهر لهم أنك تقدر آرائهم.

⁃ تجنب التحدث عندما تشعر بالتوتر بشكل خاص لأن قلقك سيزيد فقط من خوفهم.

⁃ عبر عن مخاوفك بهدوء والتحدث مع الاب بحب وحنان يمكن أن يساعدهم في طمأنتهم بأن التغيير سيكون على ما يرام.

⁃ حاول قضاء المزيد مع والديك مع استمرار تقدم والديك في العمر ، فمن المرجح أن يقدرا المزيد من الاهتمام. قد تصبح تفاعلاتك أكثر معهم.

⁃ وإذا كانا يستخدمان أشياء يصعب الوصول إليها في كثير من الأحيان فعليهما نقلها إلى منضدة قريبة.

⁃ مع التقدم في العمر، يحتاج الاب إلى مزيد من الضوء حتى يرى الأشياء بوضوح مناسب ،وتعد الإضاءة الجيدة ميزة وأمان له.