رئيس قناة السويس: قدمنا خدمات إنسانية عالمية دون مقابل نالت إشادة دولية

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن مستشفيات هيئة القناة على أعلى مستوى، مضيفا أن المستشفيات تقدم خدمات طبية للمواطنين بأسعار رمزية وبالمجان أيضا، ولدينا مدارس تبع الهيئة على مستوى راق.

وأضاف أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي بشأن حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أن لدينا قرية رياضية أولمبية تابعة للقناة، لافتا إلى أن هناك إشادات دولية بجهود قناة السويس وأعمال التطوير والخدمات المختلفة.

وتابع الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة قدمت خدمات عالمية إنسانية دون مقابل نالت إشادة دولية ، مستدركا أن الثقة الكبيرة والخدمة المميزة في القناة جذبت أكبر سفن حاويات في العالم.