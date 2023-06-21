600 ألف يزورون كافيه سنترال.. أبرز المقاهي الأدبية في فينيا

على بعد خطوات من قصر الرئاسة في وسط فيينا، يتواجد المقهى الأشهر عالميًا "كافيه سنترال"، يعد شاهدًا على أجيال من المثقفين.

أحد المعالم السياحية

ويُعد أحد المعالم السياحية، إذ يتواجد السائحون في أي وقت ويلتقطون الصور التذكارية أمام بابه الدوار واللافتة العملاقة التي تحمل اسمه.

مرتادو الكافيه، أكدوا في حديثهم لـ"القاهرة الإخبارية" أنَّ الكافيه من أقدم الكافيهات الموجودة في العاصمة النمساوية "فيينا"، يزوره الناس من كل أنحاء العالم، الذي يصل عددهم 600 ألف زائر سنويًا، الناس في الكافيه يقضون وقتًا ممتعًا مع القهوة ومطالعة الصحف النمساوية والعالمية، التي يوفرها المقهى لرواده مجانًا.







