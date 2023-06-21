سوهاج .. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المُبارك

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها كافة المديريات والمصالح والوحدات المحلية والإدارات بالاستعداد التام؛ لتقديم كافة الخدمات على أعلى مستوى مع تواجد جميع القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والطب البيطري، والصحة، والبيئة؛ لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة يومياً.

محافظة سوهاج

وذلك على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازر طوال الـ 24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد، وأثناء العيد، وبعد العيد؛ لكسح مياه الصرف من المجازر أولا بأول.

ووجه "الفقي" كذلك برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة مجانا وفورا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة الى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف.

وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل، مشيرا إلى تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للتدخل السريع لوقف أي أعمال بناء مخالفة خلال أيام العيد.

وشدد "الفقي" على مسئولي التموين بالمحافظة بتكثيف الحملات الدورية لمراجعة موقف صلاحية اللحوم المعروضة خلال فترة العيد، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى المرور على شوادر اللحوم ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز، وأسطوانات البوتاجاز والوقود.