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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبي ينجح في استئصال ورم وزنه 30 كيلو لمريض بطنطا

فريق طبي بالغربية
فريق طبي بالغربية

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ، فى إستئصال ورم ضخم يزن ٣٠ كيلو جرام ،من معده مريض يبلغ من العمر ٦٣ عاما .


وضم الفريق الطبى الدكتور عصام الشيخ إستشارى جراحة الاورام بالمركز ، والدكتور عمرو الجوهرى اخصائي جراحة الاورام ، والدكتور أحمد شتا ، طبيب مقيم بالمركز ، إلي جانب طاقم تخدير مكون من الدكتور محمد نبيل إستشارى التخدير ، والدكتور فكتور فايز اخصائي التخدير ، وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة .

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من جانبة قال الدكتور عصام الشيخ، أن المريض كان يعاني من تضخم شديد بالبطن وصعوبة في التنفس وانسداد في الحالب ، بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ساركومي ضخم في الجهة اليمني للبطن والورم متشعب الي الكلي اليمني والقولون الصاعد والمستعرض، لافتا أنه تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل في جراحة استغرقت اكثر من ٣ ساعات، ووضع المريض تحت الملاحظة حتى تحسنت حالته الصحية .

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من جانب آخر أعلن الدكتور محمد شوقي الموافي مدير المركز ، عن وجود خطة تطوير شاملة داخل المركز ، لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين علي المركز ، وذلك في إطار سعي أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتقديم  أفضل خدمة طبية  لمرضى الأورام.

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