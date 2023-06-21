تقارير: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم كوفاسيتش

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق لضم لاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن مانشستر سيتي، سيدفع في البداية 25 مليون إسترليني لضم اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 29 عاما، بينما تعتمد الخمسة ملايين إسترليني الأخرى على متغيرات وملاحق من المحتمل إضافتها .

وكان كوفاسيتش، الذي انضم إلى تشيلسي قادما من ريال مدريد في عام 2018، بصدد بدء العام الأخير من عقده مع تشيلسي.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشستر سيتي يسعى الآن لإبرام اتفاقه مع اللاعب.

وسيصبح كوفاسيتش أول صفقات مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم وسيعزز خيارات المدير الفني بيب جوارديولا في وسط الملعب، في الوقت الذي تبدو فيه الصورة ضبابية بشأن مستقبل إلكاي جوندوجان مع الفريق.

وينتهي عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية يونيو الجاري، ولم يجر التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الألماني الدولي حول التجديد.