براءة شخصين من تهمة اقتحام منزل والتعدي على صاحبه في مدينة نصر

أصدرت، محكمة جنح مدينة نصر، حكمها ببراءة شخصين من تهمة اقتحام منزل والتعدي على صاحبه في مدينة نصر.

وكشف أمر الإحالة، في القضية رقم ٥٩٣٣ لسنة ٢٠٢٢ جنح ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم ٥٤١ لسنة ٢٠٣٣، حيث تخلص الواقعة من حضور كل من محمد أحمد (طرف أول) والمدعو ماجد السيد، و محمود خلف الله، وآخرين طرف ثان والثابت به تضرر الأول من الطرف الثاني لوجود خلافات سابقة حول سطح العقار محل سكنهما وقيام الثاني بغلق سطح العقار والبناء عليه دون وجه حق بواسطة عمال.

وأضاف، المجني عليه، بأنه حال تواجده بمحل سكنه أخبرته زوجته بقيام العمال بالتعدي عليها لفظياً ومعاكستها لأن السطح كاشف لغرفة نومه وبالصعود أعلى السطح ومحاولة فتح الباب تقابل مع زوجة الطرف الثاني وحدثت مشادة كلامية بينهم انتهت بدخولها للوحدة السكنيه خاصتها إلا انه تفاجأ بحضور مجموعة من الأشخاص رفقة المدعو ماجد السيد، حيث قاموا بكسر باب الشقة خاصته وتعدوا عليه وعلى زوجته بالضرب وأحدثوا إصابته و أجبروه بالقوة على الخروج من سكنه وسحله أرضاً .

المحامي السيد عيسي

وقال، السيد محمد عيسي، المحامي بالنقض، محامي كل من على نصر الدين، و احمد عبد الكريم، أن موكليه لم يقوموا باقتحام المنزل ولم يشتركوا في التعدي علي المجني عليه سواء بدنياً او لفظياً.

واكد، عيسي، أن محكمة الجنح قضت ببراءة موكلي الاثنين من تهمة اقتحام المنزل وذلك بشهادة المجني عليه في الواقعة حسبما تبين من أوراق الدعوى.