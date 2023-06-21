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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

لصوص الفيز والبطاقات| ضبط أخطر عصابة للاستيلاء على أموال عملاء البنوك.. ارتكبوا 23 واقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تسببت جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، في استياء وتضرر العديد من المواطنين، بعدما ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة، ولكن في خطوة إيجابية تمكنت وزارة الداخلية من القبض على أخطر تشكيل عصابي متخصص في سرقة وسحب أموال عملاء البنوك باستخدام وسائل تقنية غير متوقعة.

جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني
 وكانت الوزارة تلقت العديد من البلاغات من قبل مواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال عبر الإنترنت، حيث تم استغلال ثغرات في نظم الحماية الإلكترونية للبنوك والاستيلاء على أموال العملاء من حساباتهم البنكية، ويأمل المواطنون أن يساهم هذا النجاح في خفض مستوى الجريمة الإلكترونية وتحسين الأمان المصرفي للعملاء في المستقبل.

روابط إلكترونية وهمية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة صحة البلاغات، حيث كشفت قيام مجهولين باصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق وإرسالها لعملاء البنوك.

وكشفت التحريات أنه وبعد وصول تلك الصفحات والروابط واستخدام عملاء البنوك لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الاستيلاء عليها وعلى أموالهم من قبل القائمين على تلك الصفحات والروابط الوهمية.

وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل فريق بحث وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلا عصابيا يقيم أفراده بنطاق الأقصر والجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، مضيفة أنه عثر بحوزة المتهمين على 4 هواتف محمولة وجهاز "لاب توب" ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

 

وتابعت الوزارة أنه بفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحتوي على صفحات منسوبة "على خلاف الحقيقة" للعديد من البنوك العاملة في السوق المحلي، و بيانات بطاقات دفع إلكتروني خاصة ببعض عملاء تلك البنوك، وبيانات بطاقات دفع إلكتروني منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية، وتطبيقات لمواقع تستخدم فى تخليق أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني، وأوامر شراء منتجات بموجب بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى على بياناتها، والعديد من البرامج والتطبيقات التي تستخدم في أعمال القرصنة والاختراق والتخفي وتغيير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت لتجنب الرصد الأمني لنشاطهما الإجرامي.

المتهمين وراء ارتكاب 23 واقعة 

وعثر كذلك بحوزة المتهمين على حساب إلكتروني خاص بأحدهما بمنصة تداول العملات الافتراضية، وكذلك حسابين لمحفظة هاتف محمول خاصين بالمتهمين.

وأضافت الوزارة أن التحريات كشفت أن المتهمين وراء ارتكاب 23 واقعة بذات الأسلوب الإجرامي وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والفحص اعترفا بنشاطهما وتم إحالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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