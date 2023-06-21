عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: 2 لودر و4 سيارات قلاب لتطوير منظومة إدارة المخلفات

فودة خلال تفقده
فودة خلال تفقده

وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجهود الوزارة لدعم محافظة جنوب سيناء وخاصة في نطاق منظومة ادارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد 2 لودر و 4 سيارة قلاب لدعم للمحافظة في اطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لتوزيعهم بالمدفن الصحي بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ.

وأوضح أن هذا الدعم يهدف لتنظيم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة إدارة المخلفات وتدابير الحد من المخاطر والكوارث الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

فودة خلال الاتفاق.

FB_IMG_1687360186864~2
FB_IMG_1687360186864~2
FB_IMG_1687360181438~2
FB_IMG_1687360181438~2
FB_IMG_1687360207785~2
FB_IMG_1687360207785~2
اللواء خالد فودة يشكر وزيرة البيئة المشارك المخلفات اصلبة منظومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

مصر تؤكد رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي للمواطنين الفلسطينيين

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

موضوعات متعلقة

جنوب سيناء.. وصول 40 طن مواد غذائية بأسعار مخفضة

فودة: وضع مؤتمر السياحة الصحية تحت رعاية الرئيس تشريف لجنوب سيناء

تقديرًا لجهودها في تربية أبنائها.. فودة يكرم الأم المثالية ويوجه بسقف منزلها

شهادات تقدير ومكافآت مالية.. محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ جنوب سيناء يوجه رؤساء المدن بتوزيع سلع تموينية ولحوم بالمجان

محافظ جنوب سيناء: إنشاء دار مناسبات بكل مدينة لخدمة القبائل البدوية

فودة يبحث مع حجازي خطة تطوير مدرستي الفيروز وطابا هيتس واستراحات المعلمين

مستقبل وطن بطور سيناء يوزع مياه معدنية وعصائر على طلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري والقناة الناقلة

الحق اشتري | شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة قبل عيد الأضحى

سقوط مدو لـ كييف.. طيار أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الهجوم المضاد

الاتحاد الأوروبي يعلن تفاصيل الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا

تحركات مكوكية لـ التعاون الدولي .. وتنسيق مع المؤسسات العالمية لتمكين القطاع الخاص وتقديم التمويل المستدام

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

فتوى الهلالي على الهواء | يجوز الأضحية بالفراخ .. فيديو جراف

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ