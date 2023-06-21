محافظ جنوب سيناء: 2 لودر و4 سيارات قلاب لتطوير منظومة إدارة المخلفات

وجه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجهود الوزارة لدعم محافظة جنوب سيناء وخاصة في نطاق منظومة ادارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد 2 لودر و 4 سيارة قلاب لدعم للمحافظة في اطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لتوزيعهم بالمدفن الصحي بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ.

وأوضح أن هذا الدعم يهدف لتنظيم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة إدارة المخلفات وتدابير الحد من المخاطر والكوارث الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

فودة خلال الاتفاق.

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