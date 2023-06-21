لا تشتريها.. علامات فساد اللحوم المجمدة

مع قرب عيد الأضحي نستعد جميعا لشراء اللحوم المجمدة، حيث يعتبر البعض الأطعمة المجمدة آمنة إلى أجل غير مسمى، لكن بعد فترة، لن يكون مذاقها جيدًا بمجرد إذابتها وطهيها.

تعد الظروف المثالية لتجميد الطعام، سواء كان نيئًا أو مطبوخًا، هي (-18 درجة مئوية) فهرنهايت وفقا لموقع golobalnews

وينصح الموقع بضرورة التأكد من تخزين الطعام في أكياس الفريزر، والسماح للهواء الزائد بالخروج من الكيس قبل الختم.

علامات في اللحوم المجمدة تجعلك لا تتناولها ولا تشتريها

بقع جافة تبدو رمادية أو بنية اللون، ناتجة عن ملامسة الهواء لسطح اللحم.

ستكون البروتينات في اللحوم التي تغير لونها مثل عدمها، وتفتقر إلى النكهة بعد الطهي.

نصائح

يجب التخزين المناسب في كيس أو حاوية محكمة الغلق يمنع مرور الروائح، ولكن إذا أزلت الثلج عن اللحوم وكانت رائحتها كريهة، فيجب عدم طهيها.