روسيا تتعهد بالدفاع عن سيادتها مهما كلفها الأمر

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن الجيش الروسي سيتصدى لجميع التهديدات التي تهدد سيادة موسكو وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا تخشى الخسائر القتالية في المستقبل، وهذا يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى خسارة الإمكانات، ولكن أيضًا إلى الفعالية القتالية الشاملة للجيش.

وقال بوتين، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إنه “يخشى فقدان القدرة القتالية للجيش… لكننا اليوم نرى أن هذه الإمكانات الهجومية لم تستنفد بعد، وهناك احتياطيات يفكر فيها العدو في مكان وكيفية الانسحاب”.

وأضاف بوتين، إن الهدوء يسود في الهجوم المضاد الأوكراني في الوقت الحالي بسبب تكبد كييف خسائر كبيرة.