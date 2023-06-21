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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد السلاح: أبطال مصر مستمرون في الصدارة رغم انتشار التجنيس بإفريقيا

منافسات السلاح
منافسات السلاح

أكد عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، أن تنظيم بطولة إفريقيا في مصر ناجح للغاية بشهادة الجميع.

وتستضيف مصر بطولة أفريقيا للسلاح خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وقال الحسيني في تصريحاته: "البطولة كتنظيم ناجحة جدًا وصالة حسن مصطفى كانت اختيار ممتاز، حيث أن الإقامة ممتازة للغاية وحظيت على استحسان الوفود حتى الآن ولا يوجد أي شكاوى تتعلق بذلك الأمر".

وأضاف: "على الصعيد الفني فأرى أن المستوى المصري جيد جدًا، وكذلك في الدول الأخرى، حيث ارتفع مستوى الدول الإفريقية بسبب التجنيس فعلى سبيل المثال هناك لاعبة منتخب ألمانيا أليكساندرا ندولو صاحبة المركز الثاني ببطولة العالم العام الماضي تشارك هذا العام في إفريقيا باسم منتخب كينيا".

وواصل الحسيني :"قد نواجه هذه المشكلة -اي التجنيس- في الفترات القادمة لأن هناك العديد من اللاعبين أصبحوا يفضلون المشاركة باسم دول أفريقية وهو ما يجعل المنافسة قوية وصعبة في البطولة القارية".

واستكمل: "على الرغم من ذلك فقد نجحنا في بداية البطولة بشكل قوي في أول يومان ولكن البطولة لم تنتهي بعد، هناك منافسة شرسة بيننا وبين العديد من الدول الأفريقية".

وواصل: "البطولة الماضية تمكنا من حصد جميع الميداليات الذهبية باستثناء سلاح السيف، حققنا وقتها 8 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات ونطمح هذه البطولة الاستمرار في السيطرة".

وعن مشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية، قال:"هذه البطولة تشهد مشاركة كبيرة لأول مرة بتواجد 21 دولة وهذا بسبب أن البطولة تقام في مصر وهي أيضا إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس لذلك تسعى العديد من الدول للتواجد لضمان التأهل للأولمبياد".

وعن إقامة البطولة في صالة حسن مصطفى، قال: "دائما ما يكون هناك تنسيق بيننا وبين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل تغيير أماكن استضافة بطولات السلاح العالمية والقارية، من أجل تعريف الوفود بالعديد من الأماكن في مصر".

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