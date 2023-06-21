أول رد رسمي من سوريا ضد العدوان الإسرائيلي على الجولان

أصدر مجلس الشعب السوري بيانا رد فيه علي الاعتداءات الإسرائيلية ضد هضبة الجولان وأهلها حيث قال : إن ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، والمتمثلة بمحاولات السطو على آلاف الدونمات الزراعية من أراضي الجولان عبر إقامة المزيد من التوربينات الهوائية انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، وتعد سافر على أملاك السكان وأرزاقهم.



وذكر المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “إن السلوكيات العنصرية التي تستمر قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم باتباعها هي امتداد لسلسلة الممارسات العدوانية الإجرامية المتكررة بحق أهلنا في الجولان المحتل ومحاولات يائسة لتغيير بنيته السكانية والديموغرافية والجغرافية لجذب المزيد من قطعان الصهاينة والمستوطنين في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر فيه قرار كيان الاحتلال بفرض قوانينه وولايته وإدارته على الجولان لاغياً وباطلاً”.



وشدد البيان علي أن كل ذرة من تراب الجولان جزء لا يتجزأ من أرض سورية، مجدداً الوقوف الدائم بالوسائل كافة إلى جانب أبناء الجولان حتى استعادة كامل ترابه وعودته غير منقوص إلى الوطن الأم سوريا.



وأتم المجلس بيانه بتوجيه التحية إلى أهالي الجولان السوري المحتل الصامدين الصابرين وهم يتصدون بكل قوة وبسالة لآلة الاحتلال واعتداءاتها ولأسرى الجولان في سجون الاحتلال، مؤكداً أن بطولات أهلنا الميامين في الجولان عنوان للأحرار والمناضلين في وجه الطغيان والاحتلال.