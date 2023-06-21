فريدة الشوباشي : الإخوان أرادوا تقسيم الوطن حسب الأديان

أكدت النائبة فريدة الشوباشي، الكاتبة والإعلامية ، إن جماعة الإخوان الإرهابية أرادوا تقسيم الوطن طبقاً للأديان.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء،: "انتصارنا دائماً على مدار التاريخ بوحدتنا".

وتابعت: "الأمة لا تبقي على أساس الدين، وإنما علي أساس جغرافي، والمكان الذي لابد أن نحميه، فأنا كنت أتابع تفتيت الإخوان على الأساس الديني، ولم يقوموا بتجميع الشعب، فكنت على دراية بكل هذه المخططات، والإخوان أرادو تقسيم الوطن طبقاً للأديان".

الفرز الطائفي في الشارع

وأكملت: "عندما شعرت بالتغيير والفرز الطائفي في الشارع، بغض النظر عن أي معتقدات، لأنك عندما تريد فرض زي معين على المرأة وتحقر من شأنها، هذه ليست مصر الذي كان بها ملكة منذ 5 آلاف سنة، وهذه ليست مصر رمز الحضارة والأشياء الجميلة.