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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد.. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

صدى البلد

 

قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقه عمل الفته المصرية .

خبز بلدى

لحمة مسلوقة
أرز
مرقة لحمة
زبدة
ملح
فلفل أسود

مكونات صلصة الفتة المصرية:

فلفل أسود
عصير طماطم
ملح
خل
زيت
ثوم
طريقة عمل صلصلة الفتة:
في طاسة على النار ضعى قليل من الزيت وشوحي فيها الثوم المفروم وقلبيها قليلا ثم ضعى كمية متوسطة من الخل ثم عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود ويمكن إضافة ملعقتين من صلصة الطماطم المعلبة
اتركى الصلصة حتى تتسيبك لمدة تتراوح من 10 لـ 15 دقيقة تقريبا على النار مع الاستمرار فى التقليب.

طريقة عمل الفتة :
* حمري قطع الخبز فى الزبدة مع الثوم والخل.
* فى حلة بها الزبدة على النار شوحى الثوم ثم ضيفى عصير الطماطم واتركيه حتى يتسبك ثم ضيفى قطع اللحمة المسلوقة.
* رصى الأرز والخبز المحمر والصلصة واللحمة فى وعاء  وغطى الفتة بورق ألومنيوم وقومي بوضعها فى  فرن ساخن حتى تمام النضج ثم تقدم. 

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